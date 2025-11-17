Alle elezioni presidenziali i più votati sono stati Jeannette Jara e Antonio Kast, che ha preso 3 punti in meno ma è comunque favorito
Fonte: il Post
17 Nov 2025 • 0 commenti
