«Una volta travestiti, si va in giro in gruppo a fotografarsi a vicenda oppure si ingaggia un’intera squadra di addetti alle luci, fotografia, trucco, costume, e si gira per la città fermandosi negli angoli più fotogenici. Ma è fondamentale attenersi alle indicazioni del social network “Xiaohongshu”, il “Piccolo libretto rosso”»

Continua a leggere: In Cina l’overturismo è in costume

Fonte: il Post