Dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa il ministro dello Sport ha parlato di «prestazione disonorevole», ma non c’entrano solo questioni calcistiche
Fonte: il Post
In Gabon il governo ha sospeso la nazionale di calcio
2 Gen 2026 • 0 commenti
