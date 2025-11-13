Ma secondo il nuovo piano del governo tutti i 18enni maschi dovranno compilare un questionario e sottoporsi a una visita medica obbligatoria
Continua a leggere: In Germania non tornerà la leva obbligatoria, per ora
Fonte: il Post
In Germania non tornerà la leva obbligatoria, per ora
13 Nov 2025 • 0 commenti
Ma secondo il nuovo piano del governo tutti i 18enni maschi dovranno compilare un questionario e sottoporsi a una visita medica obbligatoria
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.