Sempre più strutture sono gestite da privati perché gli enti locali non hanno le risorse per costruirle o gestirle, e il PNRR non ha migliorato le cose
Continua a leggere: In Italia ormai gli studentati a prezzi accessibili sono rarissimi
Fonte: il Post
In Italia ormai gli studentati a prezzi accessibili sono rarissimi
27 Nov 2025 • 0 commenti
Sempre più strutture sono gestite da privati perché gli enti locali non hanno le risorse per costruirle o gestirle, e il PNRR non ha migliorato le cose
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.