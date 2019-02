In Norvegia crolla l’immigrazione e si ferma la crescita demografica [EN]

A cura di @Koh-i-Noor (modificato).

Un articolo su NewsinEnglish.no analizza i dati forniti dall’Ufficio Nazionale di Statistica norvegese che dimostrano come nel 2018 il paese abbia avuto il più basso tasso di crescita di abitanti degli ultimi 15 anni. Tasso che avrebbe potuto essere in negativo senza il sostegno dato dall’immigrazione, anch’essa in costante diminuzione dal 2012.

Come questi numeri si ripercuoteranno a livello politico è presto a dirsi. Secondo l’articolo l’immigrazione non rappresenta più una minaccia come continuamente paventato dal “Partito del Progresso“, formazione di estrema destra al governo in una coalizione di centrodestra ininterrottamente dal 2013. L’opposizione di centrosinistra spinge per rivedere le politiche immigratorie, mentre il “Partito Centrista“, tradizionalmente forte nelle aree rurali, spinge per impedire una desertificazione dei distretti più periferici del paese.

Intanto, i sondaggi del mese di febbraio (Norstat, Ipsos, Sentio, Opinion Perduco e Norfakta) sono concordi nel segnalare un crollo nei consensi dei partiti governativi rispetto alle elezioni del 2017. Oltre al rilevante aumento centristi, è l’estrema sinistra di socialisti e marxisti ha prendersi la scena, superando in consenso l’estrema destra.