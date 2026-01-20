Un ciclone che si è sviluppato tra il Nord Africa e il canale di Sicilia ha portato piogge abbondanti e raffiche di vento molto forti
Fonte: il Post
In Sicilia e in Sardegna centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di esondazioni
20 Gen 2026 • 0 commenti
