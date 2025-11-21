La condanna del procuratore generale riassume un’accusa che Socialisti e Popolari si rivolgono a vicenda: usare la magistratura contro gli avversari
In Spagna un altro caso giudiziario è anche molto politico
21 Nov 2025 • 0 commenti
La condanna del procuratore generale riassume un’accusa che Socialisti e Popolari si rivolgono a vicenda: usare la magistratura contro gli avversari
