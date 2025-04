Poco più di un anno dopo l’articolo sulla vita delle persone che abitano nella regione di Appalachia, indicata da molti come “la più povera d’America”, ritorniamo sull’argomento grazie al magazine online Dissent che pubblica un pezzo dal titolo In the Shadow of King Coal nel quale si racconta dell’ultimo documentario della regista e scrittrice Elaine McMillion Sheldon, dal titolo King Coal.

Il documentario inizia con un funerale, a cui partecipano persone di età ed etnie diverse.

Il defunto è stato fondamentale per la comunità, e tutti i partecipanti ne celebrano l’importanza. Il defunto è il Re Carbone, signore dei luoghi, portatore di prosperità ma anche di distruzione.

Nonostante il declino dell’industria del carbone, infatti, tutte le persone che vivono in quei luoghi riconoscono l’importanza che questo ha avuto per la comunità, ma riconoscono anche che l’industria estrattiva ha portato moltissimi problemi di inquinamento dei luoghi, con notevoli ripercussioni sulla salute degli abitanti. Tuttavia l’industria del carbone continua a plasmare l’economia e l’identità locale, con festival del carbone, l’elezione di Miss “Regina del Carbone” nei concorsi di bellezza.

L’industria mineraria ha plasmato in maniera importante i luoghi, e contemporaneamente ha plasmato le persone che con Re Carbone hanno vissuto, amandolo, odiandolo e, a volte, sfidandolo.

Come avvenuto durante lo sciopero di Pain Creec – Cabin Creek del 1912, durante il quale i minatori in sciopero, a seguito della dichiarazione della legge marziale da parte del governatore della regione, furono sfrattati dalle case in cui abitavano, case di proprietà della miniera. Il ricorso al tribunale diede torto ai minatori, in quanto:

Durante la battaglia di Blair Mountain del 1921, i rappresentanti delle miniere insieme agli agenti dello sceriffo della conte a di Logan uccisero sedici minatori che protestavano contro le pericolose condizioni di lavoro cui erano costretti.

Il declino del Re Carbone si sta portando dietro problemi di occupazione causati dalla scarsità del lavoro, ma anche nuove storie di resistenza, come gli scioperi degli insegnanti della West Virginia che chiedono condizioni migliori per se stessi e le loro scuole, seguiti nel 2023 dalle proteste degli studenti della West Virginia University contro i tagli al bilancio che mettono a rischio l’esistenza stessa del loro Ateneo.

At the end of the film, the funeral returns; embers from a pyre scatter into the night as the people in the procession sing of a king and of those whom he never truly ruled. Then, in the daylight, a young girl dances. A new day commences. As the screen goes dark, Sheldon declares: “If you’re hearing this, seeing this, know: This place knows how to dream.”