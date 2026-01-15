È iniziata una fase politica nuova e incerta, ma chi è lì dice che l’economia resta precaria e la repressione è così forte da essere interiorizzata
Continua a leggere: In Venezuela tutto è come prima, e niente è come prima
Fonte: il Post
In Venezuela tutto è come prima, e niente è come prima
15 Gen 2026 • 0 commenti
È iniziata una fase politica nuova e incerta, ma chi è lì dice che l’economia resta precaria e la repressione è così forte da essere interiorizzata
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.