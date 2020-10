Inizia l’epoca dell’Euro digitale [EN]

Un articolo di Bloomberg riporta che la BCE avrebbe intenzione di sperimentare una versione digitale dell’Euro basata sulla tecnologia blockchain in modo analogo alle criptovalute, in grado di velocizzare e rendere più economiche le transazioni elettroniche.

La nuova tecnologia permetterà inoltre ai residenti EU di aprire conti deposito direttamente con la BCE, opzione riservata in precedenza a operatori istituzionali.

“Our role is to secure trust in money,” President Christine Lagarde said as the ECB published a study into the benefits and drawbacks of a digital currency. “This means making sure the euro is fit for the digital age. We should be prepared to issue a digital euro, should the need arise.”