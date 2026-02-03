Dopo quello storico finito nel 1994: servirà a ripristinare i colori originali dell’affresco, su cui si è depositata una patina biancastra
Inizia un grande restauro del “Giudizio Universale” di Michelangelo
3 Feb 2026 • 0 commenti
