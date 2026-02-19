Intervista a Giancane

27 novembre 2025

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

In questa puntata Fabio Antonelli intervista il musicista e compositore Giancane, in una chiacchierata di un’ora circa fra musicisti e appassionati di musica

Un’intervista che ho adorato, realizzata con l’artista, cantautore e compositore di colonne sonore Giancane. Abbiamo chiacchierato da musicisti di tutti quelli che sono i retroscena della sua musica, che poi è la sua vita. Dagli album firmati Giancane fino ad arrivare ai suoi lavori con Zerocalcare.

Ho voluto anche fare alcune domande tecniche sulla strumentazione che preferisce e utilizza, perché penso possano essere uno spunto interessante per tutti.

Di questo episodio vi chiedo davvero un commento: è il primo in video e vorrei iniziarne una serie in aggiunta ai classici episodi. Non vedo l’ora che lo ascoltiate!