Isaac Asimov: un ironico autoritratto

Alias domenica, inserto culturale de Il Manifesto, in questo articolo ci offre un ritratto di Isaac Asimov, andando oltre la sua fama di scrittore di fantascienza per esplorare la sua vasta produzione divulgativa e il suo legame con la tradizione letteraria americana.

L’analisi della sua autobiografia Io, Asimov evidenzia la sua straordinaria prolificità, il suo scetticismo religioso e la sua posizione critica sul sionismo, mostrando un autore pragmatico e razionale. Il pezzo sottolinea anche il ruolo delle riviste pulp come spazio di emancipazione per autori non WASP e inserisce Asimov in un contesto più ampio di scrittori ebrei americani. Infine, viene proposta un’interessante riflessione sul fatto che il suo personaggio meglio riuscito sia forse egli stesso, con tutte le sue contraddizioni e peculiarità.

Dell’autobiografia di Asimov parla anche un articolo uscito per Gli stati generali: