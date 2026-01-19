L’esercito sposta verso ovest la linea di demarcazione dietro cui dovrebbe ritirarsi, e uccide i palestinesi che ci si avvicinano
Fonte: il Post
19 Gen 2026 • 0 commenti
L’esercito sposta verso ovest la linea di demarcazione dietro cui dovrebbe ritirarsi, e uccide i palestinesi che ci si avvicinano
