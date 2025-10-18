Jurassic World: la Rinascita – RECENSIONE SCIENTIFICA

Quest’anno è uscito l’ultimo, in ordine di tempo, dei film dedicati al mondo di Jurassic Park. La saga di Jurassic Park ha formato almeno due generazioni di “appassionati di dinosauri” ma, purtroppo, non sempre i grandi rettili che abbiamo imparato ad amare sono scientificamente accurati…



io vi parlo dei dinosauri che ci sono dentro a sto giro. Come li hanno fatti? Hanno integrato di più il lato scientifico aggiornato della paleontologia oppure no? E poi siamo sicuri che questi dinosauri sono proprio tutti tutti dinosauri?

Willy Guasti, inossidabile divulgatore zoologico e paleontologico nonché esperto di Pokémon, ci porta alla scoperta delle parti errate e di quelle… ehm, non del tutto sbagliate dell’ultimo filmone di dinosauroni e “simili”.

Avvertenza: gli animali ricostruiti oggi potrebbero non corrispondere al 100% con quelli con cui abbiamo avuto l’imprinting da pargoli.