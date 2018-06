La bravura dei politici

A cura di @Cediglia.

Cosa rende un politico di successo ‘un buon politico’? Un politico può essere giocato con i parametri comuni in altri campi professionali? Se lo chiede sul Post Roberto Tallarita.

“Non pensiamo che un medico che riesce a farsi nominare primario ma non sa curare i pazienti sia un bravo medico. Non pensiamo che un manager che guadagna un sacco di soldi ma fa fallire l’azienda sia un bravo manager. Non pensiamo che un attaccante strappato agli avversari a un prezzo esagerato ma che non segna un gol sia un bravo calciatore. Non pensiamo che un insegnante di matematica che riesce a farsi assegnare gli orari e le classi che vuole ma che non sa spiegare le equazioni ai suoi studenti sia un bravo insegnante.”