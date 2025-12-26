un sito di notizie, fatto dai commentatori

La casa è un diritto e deve farsene carico lo Stato, non il privato

26 Dic 2025 di omo salvadego

Prendendo spunto dallo sfratto eseguito a Bologna il 23 ottobre 2025 abbattendo una parete di un appartamento di un edificio destinato ad essere riconvertito in alloggi per locazioni brevi, Valigia Blu pubblica un articolo che esamina la crisi degli alloggi in affitto sia a Bologna che in altre località.

Il problema viene individuato nel fatto che la richiesta di alloggi in molte città è in crescita, mentre sono sempre meno quelli proposti in affitto. Secondo l’articolo questa situazione è dovuta da un lato all’espansione dell’offerta di locazioni brevi e alla contrazione dell’offerta degli affitti di lunga durata, e dall’altro alla mancanza di una strategia politica per affrontare in modo organico il problema.

La pubblicazione riporta anche commenti che espandono alcuni punti dell’articolo.


