La Cina raggiunge gli obiettivi sull’energia rinnovabile in anticipo

Su Bloomberg viene riportato il successo della Cina nel raggiungere in anticipo di 6 anni gli obiettivi in precedenza fissati per la transizione verso l’energia rinnovabile, triplicando la capacità installata rispetto a 5 anni fa.

Ciò è un fatto positivo, nonostante i problemi di sostenibilità ambientale del paese, che ancora emette quantità enormi di gas serra tramite il consumo di carbone.

Il Financial Times ha pubblicato un articolo che approfondisce le politiche energetiche cinesi e gli ostacoli alla transizione verde.

Nei due decenni successivi all’inizio del secolo, le emissioni della Cina derivanti dalla combustione di combustibili fossili sono aumentate di circa il 245%, raggiungendo circa 11 gigatonnellate entro il 2021 – più del doppio di quelle degli Stati Uniti, il secondo inquinatore mondiale.

Tra le principali preoccupazioni vi sono il lento pensionamento delle vecchie centrali a carbone, la ripresa del ritmo di costruzione di nuove centrali a carbone – l’anno scorso la Cina ha rappresentato i due terzi di tutte le aggiunte di capacità globale di carbone – e la decisione dell’anno scorso di Pechino di garantire un pagamento fisso alle centrali a carbone, invece di pagare solo l’energia prodotta.

Per anni, la profonda opposizione politica alla riforma è derivata dalle imprese statali cinesi legate al carbone, insieme a State Grid e China Southern Power Grid – i due gruppi statali responsabili della distribuzione e della trasmissione di elettricità all’intero Paese.

L’industria del carbone si è a lungo opposta a un sistema di rete più flessibile che avvantaggiasse le energie rinnovabili e “ha dimostrato di essere un ostacolo molto significativo per qualsiasi riforma”, afferma Li Shuo, uno dei maggiori analisti mondiali delle politiche cinesi in materia di clima ed energia. Dal punto di vista dell’operatore di rete, aggiunge, c’è stato un “fortissimo incentivo politico” a dare priorità all’energia da carbone a scapito di fonti di energia rinnovabili più pulite, anche se fluttuanti.

Ma il progresso tecnologico può aiutare a “superare queste situazioni di stallo politico”, afferma Li, direttore del China Climate Hub presso l’Asia Society Policy Institute negli Stati Uniti. Li sottolinea il forte calo dei costi sia dell’energia rinnovabile sia delle batterie su larga scala che possono essere una fonte di energia vitale quando il sole non splende e il vento non soffia.

“Se l’hardware è competitivo dal punto di vista dei costi, sarà possibile risolvere i problemi”, afferma Li. “Questo è sempre il modo più semplice per ottenere risultati e fare progressi in Cina”.