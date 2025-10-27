La Cina svela un drone spia delle dimensioni di una zanzara per operazioni segrete

L’Università Nazionale di Tecnologia della Difesa della Cina ha presentato un drone delle dimensioni di una zanzara progettato per operazioni di sorveglianza militare segreta, segnando l’ultimo progresso nella spinta del paese verso la tecnologia bellica miniaturizzata.
Ce ne parlano tre articoli: il primo dal magazine indiano Firstpost dal titolo “What we know about China’s mosquito-sized drone that could change warfare“, il secondo della rivista Indian Defense Review dal titolo “China’s Military Introduces Mosquito-Sized Drones: A Game-Changing Surveillance Technology“, ed il terzo pubblicato dal magazine indipendente, specializzato in difesa e sicurezza, The Defense Post dal titolo “China Showcases Mosquito-Like Drone for Covert Military Missions“.
Il dispositivo, lungo circa 1,3 centimetri, è stato mostrato questo mese sulla televisione di stato e rappresenta una nuova frontiera nelle capacità di ricognizione militare.
Lo sviluppo sottolinea il crescente investimento della Cina nella micro-robotica e nella “guerra intelligente”, mentre le potenze globali si affrettano a schierare sistemi senza equipaggio sempre più sofisticati nelle operazioni militari.
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.