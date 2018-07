La classifica più recente dei libri più letti di sempre

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Il Sole 24 Ore pubblica una recente infografica sui libri più venduti.

Con l’arrivo dell’estate, e più in generale delle vacanze estive, normalmente si materializza quel contesto ideale per chi decide di rilassarsi leggendosi uno o più libri che, durante l’anno, per un motivo o per l’altro, non si è riusciti a leggere e che probabilmente sono stati comprati ad ogni modo con lungimiranza.

Stilare una classifica di quali siano i libri più venduti di sempre è un compito piuttosto arduo visto che i dati disponibili non sempre sono del tutto completi e, specialmente quando si trattano testi piuttosto datati, la possibilità che manchino effettivi dati di vendita comprovati è decisamente alta.