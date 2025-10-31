un sito di notizie, fatto dai commentatori

Una Coccatrice al Belvedere Castle a Central Park, immagine da Wikimedia Commons

La COCKENTRICE | Speciale di Halloween

31 Ott 2025 di Inga0 commenti

Il canale Youtube Sor Sandro propone uno speciale di Halloween nel quale, novello Dr. Frankenstein (Jr), propone un piatto ispirato dai bestiarii medievali, libri ricolmi di animali fantastici e figure immaginifiche che raffiguravano, in maniera un po’ fantasiosa, animali realmente esistenti, ma anche animali assolutamente leggendari.

Uno fra questi era la Coccatrice (o Cockatrice): bestia dal corpo di drago e dalla testa di gallo, nata da un uovo di gallina covato da un rospo (o un serpente) per 7 o 9 anni.

Come si può portare in tavola un simile piatto? Beh…

Basta accontentarsi di avere in tavola una cockentrice…

Ma il Medioevo non si accontentava della leggenda: e a tavola arrivava la cockentrice, un piatto spettacolare ma anche abbastanza raccapricciante… Un banchetto o uno spettacolo? Forse entrambi!

Con l’augurio di passare uno spaventevole Halloween…


