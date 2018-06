La Corte Costituzionale boccia la legge regionale Veneto sugli asili nido: primo colpo al “contratto di governo”

Su suggerimento di @Aristippo.

L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione discute la recente sentenza della Corte Costituzionale sulla legge veneta sul radicamento territoriale come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido.

Sul sito dell’Istat si può leggere un’analisi dei problemi degli asili nido in Italia, evidenziando inferiore disponibilità rispetto alla media UE, calo dei finanziamenti per rispetto del patto di stabilità ed evidenti squilibri tra Nord e Sud.