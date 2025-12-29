Ha respinto il ricorso del governo, che sosteneva fosse un tema di competenza statale, ma ha anche indicato alcune correzioni da fare
Continua a leggere: La Corte Costituzionale ha dichiarato sostanzialmente legittima la legge della Toscana sul suicidio assistito
Fonte: il Post
La Corte Costituzionale ha dichiarato sostanzialmente legittima la legge della Toscana sul suicidio assistito
29 Dic 2025 • 0 commenti
Ha respinto il ricorso del governo, che sosteneva fosse un tema di competenza statale, ma ha anche indicato alcune correzioni da fare
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.