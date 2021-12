La Corte Costituzionale tedesca stabilisce che le persone disabili debbono essere trattate come gli altri in caso di mancanza di posti in ospedale per Covid-19

Il Guardian riporta la notizia che la Corte Costituzionale tedesca ha sentenziato che se i medici degli ospedali saranno costretti a decidere chi curare e chi no per mancanza di posti letto durante la pandemia da Covid-19, allora i malati che presentano anche disabilità non debbono essere discriminati solo per queste.

The constitutional court announced its decision on Tuesday, ordering legislators to create a legal framework that would prevent disabled people from being unfairly treated.

It urged the state to establish a set of criteria to which doctors would have to refer before deciding which patients received lifesaving treatment if intensive care units were overwhelmed and resources were exhausted.