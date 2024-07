La cucina su Youtube

I canali su Youtube offrono ai frequentatori dell’Internet la possibilità di vedere praticamente tutto ciò che si vuole, dai tutorial su come costruirsi casa alle spiegazioni su come rammendarsi i calzini; dalle trashate più assurde alle challenge pericolose, passando per piccole chicche di divulgazione scientifica ben fatta o video semplicemente divertenti.

Ma nulla può essere paragonato al livello di polarizzazione che viene raggiunto da una particolare categoria di video:

I Video di Cucina.

In questa categoria rientra praticamente tutto: dai cuochi amatoriali che spiegano il loro modo di fare le lasagne agli chef professionisti che realizzano sculture in cioccolato, talmente belle che mangiarle sarebbe quasi un delitto; dagli italo-americani che vandalizzano la cucina italiana (ma la ricetta è quella originale di nonna) a quelli che reagiscono alle ricette sopra citate, accusandoli di non capire nulla della cucina italiana e minacciando guerre sante contro le casalinghe di Chicago che mettono la panna e la cipolla nella carbonara…

Dato che sarebbe impossibile portare esempi singoli per ognuna delle categorie di “cucina su Youtube”, a mio personale e insindacabile giudizio vi elenco alcuni dei miei youtuber ai fornelli preferiti, che per comodità raccoglierò sotto queste tre macrocategorie: i Tradizionalisti (o “come cucina la mamma, nessuno”), gli Sperimentatori (o “vediamo se anche stavolta riusciamo a stupirvi”) ed, infine, i Dolce-uber-alles (o “lo so che siete a dieta, e ve lo faccio apposta”).

I Tradizionalisti

La prima rappresentante della categoria, amata dalle mamme in pensione (tra cui la mia) e dalle nonne in salute è lei: Fatto in casa da Benedetta, nel quale l’autrice, Benedetta Rossi, prepara piatti semplici e alla portata di tutti, risultando come quella simpatica vicina di casa a cui puoi sempre chiedere una tazza di farina e un po’ di zucchero quando ti accorgi di averli finiti mentre fai i biscotti.

I secondi rappresentanti della categoria sono Eva e Harper, ossia gli autori di Pasta Grammar. Eva è calabrese, Harper statunitense del Maine. Raccontano in uno dei loro video come si sono conosciuti e fidanzati (galeotta fu una crostata, una blueberry pie, per l’esattezza), mentre negli altri video preparano ricette italiane (nel senso che Eva cucina ed Harper filma e assaggia con lei il prodotto finito), specialmente quelle poco note del sud Italia. Finora gli unici (non sardi) ad aver trattato in modo decente la cucina sarda.

Gli Sperimentatori

Campioni indiscussi della categoria sono loro: 2Men1Kitchen. “Un paio de tizi che fanno cose in cucina” dice la loro bio, e mai frase fu più azzeccata. Alessandro e Niccolò, senza darsi troppe arie, mostrano come la cucina molecolare sia qualcosa che non necessita del ristorante stellato e di costi esorbitanti, ma per realizzarla basta avere i giusti mezzi, sapere cosa si sta facendo e aver voglia di sperimentare. Se l’idea di mangiare un cocktail Negroni con le bacchette vi stuzzica, loro sono il canale che fa per voi.

Dolce-uber-alles

Nei loro canali troverete dolci, sempre dolci, esclusivamente dolci.

La prima che vi propongo si chiama Boone Bake, una simpatica coreana che non si fa mai vedere in viso e che veste come in un cartone di Miyazaki, prepara dolci apparentemente semplici, ma in realtà piuttosto complessi, fattibili tuttavia da chi abbia un po’ di dimestichezza in cucina. Il mio preferito? Ovviamente l’ultimo.

Per chiudere questa carrellata di cuochi su YouTube propongo lui: Amaury Guichon, un pasticciere francese che vive a Las Vegas, dove ha aperto la sua scuola di cucina. Le sue non sono ricette, sono sculture in forma alimentare: dall’aquila calva al dragone lunare, Amaury mostra le infinite potenzialità d’uso del cioccolato come materia per scolpire. Disclaimer: non guardate i suoi video se siete a dieta, alla fine di ognuno potreste avere l’insopprimibile desiderio di addentare del cioccolato…

Ora tocca a voi: fateci sapere quali sono i vostri preferiti, o perché proprio non sopportate i cuochi youtuber.