La diaspora romena incantata dalla destra nazionale

Paula Erizanu su The Newstatesman descrive il fenomeno della radicalizzazione a destra della diaspora romena, una comunità piuttosto influente nelle elezioni della Romania, data la sua dimensione: quasi un decimo dei voti nel primo turno delle elezioni presidenziali del 2024 sono arrivati dalla circoscrizione estera e il 43% di questi ha premiato il vincitore del primo turno, Georgescu, la cui vittoria è stata poi annullata dalla corte costituzionale Romena per via di «interferenze russe».

Per quali motivi la maggioranza degli elettori della diaspora romena sceglie candidati di destra dura e nazionalista? E proprio perché Georgescu, che fino all’altro ieri era uno sconosciuto?

Ci aspettavamo che la diaspora votasse per l’estrema destra, ma pensavamo che avrebbero scelto AUR e Simion o Șoșoacă piuttosto che Georgescu,” dice la giornalista rumena Elena Stancu, che da cinque anni documenta la crescente diaspora rumena con il fotografo Cosmin Bumbuț, viaggiando in un camper. Stancu attribuisce l’ascesa di Georgescu alla sua campagna su TikTok. Diverse analisi di media e think tank hanno dimostrato che Georgescu si è affidato a fabbriche di troll, account falsi e pagamenti a influencer. Durante tutta la campagna, la diaspora rumena occidentale è stata presa di mira con contenuti che promuovevano Călin Georgescu sui social network.

Anche il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale della Romania ha affermato che le elezioni hanno coinvolto manipolazioni su TikTok e influenze straniere maligne dalla Russia. Eppure le istituzioni di sicurezza non sono riuscite a prevenire tale manipolazione. TikTok, che ha nove milioni di utenti in Romania, ha negato qualsiasi illecito.

“Abbiamo visto quanto fossero grandi le frustrazioni della diaspora,” dice Stancu. Parla di due diversi gruppi di rumeni all’estero, “la diaspora rumena istruita in cerca di migliori opportunità di lavoro o dell’esperienza di una cultura diversa” e “la diaspora che è stata costretta ad andarsene a causa della povertà dei loro villaggi e a fare i lavori che gli occidentali non vogliono più fare”. Mentre la prima spesso si integra facilmente, la seconda non impara la lingua del nuovo paese, vivendo in bolle rumene isolate in cattive condizioni e preoccupata di fare soldi per costruire una casa e provvedere alla famiglia rimasta a casa a migliaia di chilometri di distanza.

Intanto Politico parla delle prossime elezioni presidenziali romene, che verranno rifatte senza Georgescu, di fatto rimpiazzato dal perdente del perdente del fronte di destra nel 2024, Simion di AUR, analizzando i scenari più probabili e le dinamiche elettorali.