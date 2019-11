La diminuzione dell’aspettativa di vita negli USA [EN]

A cura di @Francisco Quintay

Una serie di studi affrontano il tema della diminuzione dell’aspettativa di vita che si registra da tempo negli USA, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli altri Paesi sviluppati, e che colpisce soprattutto la fascia dei lavoratori di età tra i 25 e i 64 anni

Woolf found that the trend of increasing mortality goes back decades. U.S. life expectancy lost pace with other wealthy countries in the 1980s, stopped increasing in 2011 and has been falling since 2014. “The notion that U.S. death rates are increasing for working-age adults is particularly disturbing because it is not happening like this in other countries,” Woolf said. “This is a distinctly American phenomenon.”