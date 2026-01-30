Doveva tenersi nella sala stampa della Camera ma è stata annullata dopo le proteste delle opposizioni, che hanno occupato l’aula
Fonte: il Post
La discussa conferenza sulla “remigrazione” non si è svolta, alla fine
30 Gen 2026 • 0 commenti
