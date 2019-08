La Germania vuole essere leader sull’idrogeno

A cura di @Perodatrent (modificato)

Euractiv, agenzia di notizie dedicata in particolare all’esame delle politiche pubbliche europee, commenta la notizia che il governo tedesco intende investire 100 milioni di euro all’anno nello sviluppo di tecnologie per l’uso dell’idrogeno come mezzo per il trasporto di energia. Questo investimento porterebbe la Germania ad essere il più importante fornitore della suddetta tecnologia ad una Europa che deve affrontare il processo di decarbonizzazione.

La proposta di un gruppo di parlamentari Verdi è quella di modificare l’attuale sistema di tassazione dei combustibili fossili in base alla loro produzione di CO₂ — in modo da favorire l’uso dell’idrogeno.

“This is a chicken-and-egg problem: to operate electrolysis on a large scale, there needs to be sufficient demand for hydrogen. And vice-versa, demand only increases when the corresponding technology is available to supply affordable hydrogen”.