La guerra economica: come cambiano i destini del mondo

Once upon a time la guerra… per una volta ci distacchiamo dalla visione consueta per indossare un’elegante grisaglia ed esaminare una forma evoluta di conflitto, quella economica. Una guerra apparentemente più “pulita”, ma non meno foriera di effetti e conseguenze destabilizzanti. L’economia tratta di guerra sotto numerosi aspetti, da un lato come sostegno alla politica nazionale, e dall’altro come efficace lesson learned.