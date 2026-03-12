Lo ha detto l’Agenzia internazionale dell’Energia, che per affrontarla ha messo a disposizione una parte delle sue riserve d’emergenza
Continua a leggere: La guerra in Medio Oriente sta creando la crisi peggiore di sempre per il mercato petrolifero globale
Fonte: il Post
La guerra in Medio Oriente sta creando la crisi peggiore di sempre per il mercato petrolifero globale
12 Mar 2026 • 0 commenti
Lo ha detto l’Agenzia internazionale dell’Energia, che per affrontarla ha messo a disposizione una parte delle sue riserve d’emergenza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.