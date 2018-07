La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese, una soluzione di cui aveva discusso l’Unione Europea cercando di trovare un compromesso per la gestione dei migranti che arrivano in Europa.

The post La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo