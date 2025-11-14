Sette anni dopo la prima causa al tribunale di Bergamo, i giudici hanno confermato l’intento discriminatorio della Regione
Continua a leggere: La Lombardia ha perso l’ennesimo ricorso contro la vendita di un’ex chiesa all’associazione musulmani
Fonte: il Post
La Lombardia ha perso l’ennesimo ricorso contro la vendita di un’ex chiesa all’associazione musulmani
14 Nov 2025 • 0 commenti
Sette anni dopo la prima causa al tribunale di Bergamo, i giudici hanno confermato l’intento discriminatorio della Regione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.