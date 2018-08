La morte dei braccianti riguarda tutti noi consumatori

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Secondo un articolo pubblicato su Internazionale, il caporalato è un effetto della mancata organizzazione del lavoro nel settore agricolo. Inoltre il basso prezzo sul mercato di prodotti industriali come la passata di pomodoro inciderebbe negativamente sui salari dei braccianti.

La legge contro il caporalato del 2016 ha avuto l’indubbio merito di portare la questione all’attenzione dell’opinione pubblica e di svolgere un’azione deterrente su quegli imprenditori agricoli che sfruttavano i braccianti. Ma è rimasta largamente inapplicata sulle azioni da intraprendere per arginare veramente il fenomeno. Se non si prevedono alloggi per i braccianti stagionali e trasporti verso i campi, se non si mette in piedi un approccio in cui la domanda e l’offerta di lavoro siano regolamentate, se non si riformano i centri per l’impiego del tutto non funzionanti, i lavoratori continueranno a vivere nei cosiddetti ghetti e a muoversi su furgoncini malridotti, insicuri e gestiti in parte dai caporali.