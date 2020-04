La musica che copiano tutti

C’è un brano di musica classica che tutti, ma proprio tutti, riescono a riconoscere, anche se magari sono solo gli appassionati a saperne nome e autore. Il Canone di Johann Pachelbel non è solo diventato un brano popolare per conto suo, ma ha anche avuto una lunghissima eredità, ricostruita da Michele Demontis su Sardegnagol. Lo schema di accordi inventato da Pachelbel è stato ripreso dall’inno sovietico come dai Green Day, come si può sentire in questo video, e in quest’altro, in cui Rob Paravonian suona tutte le canzoni che usano quegli stessi accordi.

He had one hit 300 years ago and it’s my cross to bear my entire life. (…) And if he just stayed away from the music that I love it would be better, but no, he will not. He is shameless. He will follow me to the ends of the earth!