La pandemia dei polli (H5N8)

Lisa Signorile nel suo blog su Le Scienze ci parla della pandemia aviaria del virus H5N8 iniziata nel 2010 e ancora in corso con nuovi casi persino in Italia.

I primi casi di H5N8 furono segnalati nei polli nel 2010 in Cina, ma entro il 2014 il virus si era diffuso in vari allevamenti di anatre, polli e oche, e negli uccelli selvatici in Corea del Sud, Giappone, Cina, Europa e Nord America.

…

Nell’autunno 2020 gli uccelli infetti col virus H5N8 sono tornati in Europa e per novembre 320.000 uccelli d’allevamento erano gia’ stati soppressi in Olanda nel tentativo di fermare il virus.

…

Il 18 novembre l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, l’ente demandato a questo tipo di controlli, ha individuato un virus del ceppo H5 (non meglio precisato), in un allevamento di capponi e anatre a Pavia, con conseguente abbattimento di 11.214 animali il 23 novembre. A giugno era toccato a 132 struzzi a mantova, per il ceppo H5N3. Insomma, sta arrivando.