In campagna elettorale si è parlato quasi solo di Milorad Dodik, che minaccia la secessione dalla Bosnia Erzegovina
Continua a leggere: La persona più importante alle presidenziali in Republika Srpska non è tra i candidati
Fonte: il Post
La persona più importante alle presidenziali in Republika Srpska non è tra i candidati
23 Nov 2025 • 0 commenti
In campagna elettorale si è parlato quasi solo di Milorad Dodik, che minaccia la secessione dalla Bosnia Erzegovina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.