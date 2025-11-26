un sito di notizie, fatto dai commentatori

La presenza del diavolo, negli Stati Uniti e in Abruzzo

26 Nov 2025 di hookii0 commenti

«La destra Usa è sempre più ghiotta della simbologia satanica e apocalittica. Ma è un risveglio che riguarda tutte le latitudini. A me è tornata alla mente la pantàfica abruzzese: una donna dagli occhi demoniaci che si sedeva sulle persone addormentate e impediva loro di dormire bene. Mio nonno smise di incolparla quando per cena si limitò alle minestrine».
Fonte: il Post


