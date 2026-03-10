Non fu per il referendum del 2 giugno 1946 ma per le elezioni amministrative di marzo, in cui vennero elette anche le prime sindache
Continua a leggere: La prima volta in cui le donne votarono in Italia non è quella che pensate
Fonte: il Post
La prima volta in cui le donne votarono in Italia non è quella che pensate
10 Mar 2026 • 0 commenti
Non fu per il referendum del 2 giugno 1946 ma per le elezioni amministrative di marzo, in cui vennero elette anche le prime sindache
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.