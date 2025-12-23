Continua a leggere: La regione Lazio ha stanziato 50 milioni per i lavori sulla linea C della metro di Roma, dopo che il governo aveva ridotto i fondi
Fonte: il Post
La regione Lazio ha stanziato 50 milioni per i lavori sulla linea C della metro di Roma, dopo che il governo aveva ridotto i fondi
23 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La regione Lazio ha stanziato 50 milioni per i lavori sulla linea C della metro di Roma, dopo che il governo aveva ridotto i fondi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.