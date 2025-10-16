La risposta di Amsterdam alla sua crisi dell’immondizia? Eliminare un po’ dei cestini dei rifiuti.

Il Guardian riporta e commenta la notizia che gli amministratori di Amsterdam hanno deciso di eliminare un buon numero dei cassonetti per la spazzatura che erano stati installati qualche tempo fa.
Il comune aveva deciso di mettere in servizio cassonetti in cui si potevano inserire bottiglie e barattoli ricevendo in cambio una piccola somma, ma col tempo si era visto che attorno ai cestini si accumulava immondizia, che a sua volta attirava ospiti indesiderati. La spiegazione sarebbe che lo svuotamento nei camion di raccolta lasciava cadere in terra materiale che non era poi rimosso.
The broken windows theory is that rubbish attracts more rubbish,” she said. “People throw bottles with deposits on them into bins […] The bins are pulled open three times a day and, of course, the litter blowing around attracts vermin.”
She said increasing the number of street cleans was a losing battle, adding: “We also need to look at changing behaviour.”
