La risposta di Amsterdam alla sua crisi dell’immondizia? Eliminare un po’ dei cestini dei rifiuti.

Il Guardian riporta e commenta la notizia che gli amministratori di Amsterdam hanno deciso di eliminare un buon numero dei cassonetti per la spazzatura che erano stati installati qualche tempo fa.

Il comune aveva deciso di mettere in servizio cassonetti in cui si potevano inserire bottiglie e barattoli ricevendo in cambio una piccola somma, ma col tempo si era visto che attorno ai cestini si accumulava immondizia, che a sua volta attirava ospiti indesiderati. La spiegazione sarebbe che lo svuotamento nei camion di raccolta lasciava cadere in terra materiale che non era poi rimosso.