La Russia e la sua internet sovrana; clic e terrorismo; 18 anni di mail distrutte e altro

Fa discutere in Gran Bretagna una clausola della nuova legge sull’antiterrorismo (Counter Terrorism and Border Security Act 2019) secondo la quale chiunque veda online dei contenuti terroristici anche solo una volta, anche solo visualizzandoli o in streaming (senza scaricare nulla), può rischiare una condanna, fino a 15 anni. Per contenuti terroristici si intende qualsiasi “informazione utile a una persona per commettere o preparare un atto di terrorismo”. In questo modo si è estesa l’originaria formulazione della proposta di legge che puniva solo la raccolta fisica, il download o la disseminazione di materiale di questo tipo. Così come è stata abbandonata la proposta di punire solo chi vedeva quei materiali almeno tre volte. E ora la legge, concluso il suo iter, ha ottenuto l’assenso reale, la firma della regina, dando effettivamente nuovi poteri alle forze dell’ordine (The Register ma anche il sito del governo).