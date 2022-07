La scomparsa delle donne [EN]

Il nobile intento di omettere la parola “donne” è quello di fare spazio al numero relativamente esiguo di uomini transgender e di persone che si identificano come non binarie che conservano aspetti della funzione biologica femminile e possono concepire, partorire o allattare. Ma nonostante lo spirito di inclusione, il risultato è stato quello di mettere in disparte le donne.

Le donne, ovviamente, sono state accomodanti. Hanno accolto le donne transgender nelle loro organizzazioni. Hanno imparato che proporre uno spazio solo per le donne biologiche in situazioni in cui la presenza degli uomini può essere minacciosa o ingiusta – centri antistupro, rifugi per abusi domestici, sport agonistici – è attualmente considerato da alcuni come un’esclusione. Se ci sono altre persone emarginate per cui lottare, si presume che saranno le donne a servire i programmi degli altri piuttosto che promuovere i propri.