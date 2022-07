La siccità danneggia anche l’arte

Buona domenica. Sul suo blog Didatticarte, l’architetta, insegnante e light designer Emanuela Pulvirenti illustra come i cambiamenti climatici e i lunghi periodi di siccità siano un pericolo anche per lo stato di conservazione delle opere d’arte.

Nel suo articolo l’autrice affronta dettagliatamente le deformazioni che un’umidità relativa inferiore al 50% circa provoca nel legno:

cambiamenti di forma (imbarcatura, arcuatura, svergolatura e falcatura)

ritiro, soprattutto trasversale, con conseguenti fessurazioni

E il legno è alla base di buona parte dell’arte medievale (ma anche di quella successiva): dipinti su tavola, pale d’altare, soffitti dipinti…

Qualche rimedio ovviamente c’è:

Per far fronte alle naturali deformazioni del legno già in passato si applicavano dei rinforzi sul retro delle tavole – specialmente per le grandi pale d’altare – che però non erano sufficienti a bloccare del tutto il ritiro trasversale del legno.

Un altro rimedio che viene descritto nell’articolo è quello della velinatura: ma si tratta sempre di tentativi di riparare a un danno già fatto. Sarebbe invece auspicabile intervenire direttamente sull’umidità degli ambienti in cui le opere sono conservate.

Solo che se il controllo dell’umidità è possibile negli ambienti museali più moderni, questo è molto più complicato da realizzare se le opere sono conservate in strutture non ancora adeguatamente attrezzate (o non attrezzabili del tutto, come ad esempio le chiese).