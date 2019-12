La sinistra secondo Tony Blair

Linkiesta pubblica la traduzione del discorso di Tony Blair pronunciato a Londra il 18 Dicembre.

Queste elezioni non sono state una sconfitta normale per i laburisti. Hanno segnato un momento nella storia. La scelta per il Labour ora è quella di rinnovarsi come un concorrente serio, progressista, non conservatore per la guida politica del Regno Unito; oppure ritirarsi da questa ambizione, e in questo caso essere sostituito con il passare del tempo.