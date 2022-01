La società di videogiochi Take Two acquisterà Zynga per 12,7 miliardi di dollari

La società di videogiochi Take Two acquisterà Zynga, società specializzata nello sviluppo di giochi per i dispositivi mobili, per 12,7 miliardi di dollari (circa 11,2 miliardi di euro). È una delle più grosse acquisizioni fatte negli ultimi anni nel settore

Fonte: il Post Tecnologia