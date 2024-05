La storia del NO-DO nella Spagna franchista

The Conversation ripercorre la storia dei cinegiornali in una delle più longeve dittature europee, la Spagna franchista, e analizza il loro impatto nella cultura delle persone.

I notiziari, soprannominati No-Do dal nome della casa di produzione Noticias y Documentales, venivano obbligatoriamente proiettati nei cinema prima di ogni film. Queste proiezioni, con i loro toni enfatici e smaccatamente propagandistici, accompagneranno l’intera storia della dittatura spagnola, per essere abbandonati solo dopo il ritorno alla democrazia.

The NO-DO came about after the Civil War thanks directly to the Francoist dictatorship’s power, which made it the sole production of this sort. First screened on 4 January 1943, it actually continued into the post-Franco era, ending on 25 May 1981.

However, its glory began to fade as early as the 1960s, when competition emerged in the form of television (Spain’s public broadcaster, TVE, was inaugurated in 1956). It entered an even steeper decline in the late 1970s when it stopped being mandatory in cinemas, by which point television had spread more widely into households, holding sway over people’s conversations, timetables, and even the layout of their homes.