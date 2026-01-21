Christian Guercio era in cella da soli tre giorni: secondo il suo avvocato nel carcere di Asti nessuno sapeva che era malato
Continua a leggere: La storia dell’ennesimo suicidio in carcere di un uomo con gravi disturbi psichiatrici
Fonte: il Post
La storia dell’ennesimo suicidio in carcere di un uomo con gravi disturbi psichiatrici
21 Gen 2026 • 0 commenti
Christian Guercio era in cella da soli tre giorni: secondo il suo avvocato nel carcere di Asti nessuno sapeva che era malato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.