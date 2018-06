La verità sul gig journalism

Su suggerimento di @MMM.

Raffaele Alberto Ventura scrive sulla rivista online Che Fare un long form dove spiega – e critica – il modello su cui si basano i long form e le riviste on line.

Come si vive con un reddito da rider, cioè portando le pizze a domicilio? Piuttosto male, basta fare due conti. La remunerazione fornita da piattaforme come Foodora e Deliveroo varia tra i cinque e i nove euro all’ora, per un totale teorico di circa 1000 euro al mese. Molto teorico: è raro che un rider lavori quaranta ore a settimana, primo perché è massacrante e secondo perché la domanda di pizze non è uniforme a tutte le ore del giorno.